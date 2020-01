Leones Negros y Alebrijes inauguran el Torneo Clausura 2020

Con sólo 12 equipos, este jueves se pondrá en marcha el Torneo Clausura 2020 de la Liga de Ascenso. El Estadio Jalisco será el escenario donde comenzará a rodar el balón. Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara recibirán a las 20:30 horas la visita del actual campeón del circuito. La ilusión de todos los participantes es llegar a la Primera División.

“Al equipo lo veo bien ya con ganas de que empiece la competencia oficial. Hicimos bastantes partidos de preparación y estamos listos, tenemos la disposición de hacer un mejor torneo. Queremos jugar como leones: con garra, con actitud. Todos sabemos la institución que representamos, este equipo tiene historia en Jalisco y queremos representarlo dignamente. Que quepa la posibilidad de tener otro equipo en Primera División sin inversiones fuertes, porque se le da mucha oportunidad a la cantera”, explicó el veterano Omar Bravo.

El atacante de los Leones Negros volvió del retiro para volver a jugar y desea poner fin a su carrera con un título. “Sería lo ideal de mi carrera, siempre he tratado de dejar algo en los equipos que he representado en Jalisco, tanto en Chivas como en Atlas. No quiero que la UdeG sea la excepción, quiero ganar algo acá, quiero irme con algo en las manos. Estoy por cumplir 40 años y me gustaría cerrar con un título mi carrera, con un ascenso”, detalló.

Aporte de experiencia

Y sabe que su responsabilidad en los Leones Negros tendrá que ser muy importante. “Primero dar lo mejor de mí, la parte que me toca que es hacer goles. Después, con experiencia tratar de dar mejor lectura a los partidos y contagiar con el esfuerzo. La pretemporada la hice al 100 con mis compañeros, me siento mucho mejor físicamente, pese a estar dos años en el retiro y estoy para competir contra cualquiera. Mi misión siempre será hacer goles, pero no están mis necesidades por encima del equipo”, concluyó Omar Bravo.