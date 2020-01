VIDEO: Los mejores comerciales del Super Bowl LIV

El Super Bowl no solo es atractivo por los equipos que disputan el juego o por el show de medio tiempo en el que algún cantante pone a bailar a los asistentes, también para los televidentes son incentivados a seguir la transmisión son los comerciales.

Para esto las empresas crean mensajes ingeniosos para envolver al receptor, y es por eso que aquí te mostramos algunos de los que se verán el próximo domingo en el partido entre Chiefs y 49ers.

Smaht Pahk, Hyundai

El comercial de la empresa automotriz cuenta con la presencia de John Krasins, dueño del automóvil, Chris Evans, Rachel Dratch y el ex beisbolista dominicano David Ortiz.

Whassup Again, Budweiser/Uber

La empresa cervecera y la de taxis reviven una de las escenas icónicas de la película Scary Movie.

The Heist, Porsche

La marca de coches recrea algunas escenas haciendo referencia a la saga de peliculas Rápidos y Furiosos (Fast and Furious).

Be The One, Microsoft

Con Katie Sowers como la protagonista, con este mensaje se busca inspirar a más mujeres a unirse a la NFL.

Where It All Began, Cheetos

La empresa de botana contará en esta ocasión cómo fue se creo la canción U Can’t Touch This, un clásico de los 90 de MC Hammer, protagonista del comercial.