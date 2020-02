Kobe, a una semana de su muerte: Esto es lo que se sabe del accidente

Hace una semana a las 9:06 de la mañana (hora estadounidense) el legendario ex jugador de la NBA, Kobe Bryant salía junto a su hija Gianna, el entrenador de béisbol del Orange Coast College John Altobelli junto con otras cinco personas, del Aeropuerto John Wayne en el condado de Orange, California, en un helicóptero Sikorsky S-76 de su propiedad, siendo esta la última vez que el estadounidense pisara tierra con vida.

40 minutos más tarde, el helicóptero se estrelló en un terreno de Calabasas, California, falleciendo las 9 personas que iban a bordo.

Razones del accidente

Las primeras pistas que conoció la prensa fue la conversación que tuvo el piloto del helicóptero con la base de control más cercana.

En la conversación filtrada se escucha al piloto del helicóptero diciendole a la torre de Burbank que su plan es seguir la autopista 118 hacia el oeste y luego seguir la autopista 101 hasta su destino. Dan por terminada la comunicación y el helicóptero contacta entonces con el otro aeropuerto del norte de Los Ángeles, el de Van Nuys. La torre de Van Nuys le dice que el viento está en calma y la visibilidad es de dos millas y media.

El piloto confirma a la torre de Van Nuys que está volando en modo visual a 1.500 pies de altura (457 metros). Rodea el pequeño aeropuerto, que se utiliza para vuelos privados, y gira entonces hacia el sur. El control del vuelo pasa entonces al sistema SoCal.

El controlador de vuelo pregunta tres veces al piloto si necesita ayuda, pero nunca encuentra respuesta, la última frase la tiene el operador de turno que señala lo siguiente: "Helicóptero N72EX, vuela demasiado bajo para guiarlo en este momento”.

Investigaciones

Expertos explicaron que el helicóptero del ex basquetbolista profesional, no tenía el dispositivo de advertencia que se recomienda para alertar al piloto que está demasiado cerca de la superficie. Sin embargo, esto no hubiera impedido la caída de la aeronave en medio de la neblina.

Las investigaciones preliminares culpan a la neblina como la principal causante de la tragedia aérea.

De hecho, las autoridades señalan que el helicóptero no tenía licencia para volar en condiciones de neblina.

La empresa Island Express Helicopters estaba restringida para operar cuando el piloto no pudiera ver el cielo despejado durante el vuelo.

Las investigaciones en Los Ángeles siguen su curso pero cada vez más se van aclarando los motivos que causaron el lamentable accidente aereo.