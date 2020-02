Juan Toscano será el quinto mexicano en jugar en la NBA

Mexico tendrá otro representante en las duelas de la NBA, se trata del guardia de origen michoacano Juan Toscano quien firmará un contrato por lo que resta de la temporada con los Golden State Warriors.

De esta manera, Toscano-Anderson será el quinto jugador azteca en las duelas de la liga de basquetbol más poderosa del mundo detrás de Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez.

Juan Toscano viene de jugar en el equipo de la Liga de Desarrollo de Warriors en Santa Cruz donde promedió 12.5 puntos, 9.2 rebotes, 2.6 asistencias y 1.3 robos por partido.

Jugó para los Warriors en la Liga de Verano previo al inicio de temporada y siempre estuvo considerado para ascender al primer equipo.

Juan Toscano-Anderson’s statement to @NBCSAuthentic following his new deal with the Warriors: “I’m on a mission now.” pic.twitter.com/m2MY4mf4Ju

— Logan Murdock (@loganmmurdock) February 7, 2020