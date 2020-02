Shocker se someterá a nueva operación para reparar su mandíbula

El “1000% guapo” Shocker intentará una vez más arreglarse su mandíbula y en un video compartido en su canal oficial de YouTube, anunció que “muy pronto” entrará al quirófano para una nueva operación.

Antonio Ferrera logra indulto histórico en la Plaza México El torero español indultó a "Tocayo", segunda ocasión en la historia que esto pasa

“Me voy a someter a una cirugía, no estética, maxilofacial en la cual se me va a arreglar la parte derecha de mi cara para que quede nuevamente como Brad Pitt, no como Peppa Pig”, explicó Jair Soria.

Narrador de futbol amateur sorprende por su peculiar estilo El joven guatemalteco se hizo viral en redes sociales y los usuarios pidieron a Fox Sports, ESPN, Tv Azteca y televisa darle una oportunidad

“Mucha gente cree que voy a quedar así para toda la vida pero ¿qué creen? ¡Incrédulos, burlones!, que se mofan de mi cara, déjenme decirles que muy pronto Carla Estrada, Epigmenio Ibarra y todos los grandes productores van a estar detrás del '1000% guapo' porque va a cambiar este rostro”, continuó.

En el video explica el procedimiento al que se someterá donde dice que le quitarán hueso de una costilla, de la tibia y la cadera para injertarlo en su boca. También contó un poco de como fue que sufrió esa lesión tras el golpe de Diamante Azul.

Mira el video:

Kobe Bryant gana un Oscar con ‘Dear Basketball’ El corto animado está basado en la vida del cinco veces ganador de la NBA

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV