Toño Rodríguez niega crisis en Chivas: “hemos estado en peores”

Con seis puntos luego de cinco fechas del Clausura 2020, Chivas ya está fuera de la zona de calificación. El invicto se acabó de forma estrepitosa, con la goleada por 3-0 frente a Tigres. Para muchos aficionados, los focos rojos ya están encendidos. Pero dentro del vestidor, se intenta mantener la calma. El portero Antonio Rodríguez rechaza el término “crisis” y asegura que en peores situaciones han estado.

“Teníamos ocho partidos sin perder. Creo que nos tocó perder en la cancha creo yo más difícil del país, un equipo que ves la plantilla, ves que en los últimos años es de los más ganadores. Hay que darle la justa medida a todas las cosas. Cuando hablaban bien de nosotros no podíamos volvernos locos creyéndonos que íbamos a ser campeones y ahora, hemos estado en peores. Hay que tener paz, tranquilidad, pero es sí, con el enfoque bien claro de que debemos trabajar muy fuerte”, explicó este domingo al volver a la ciudad de Guadalajara.

“Estamos muy fuertes, adentro estamos muy fuertes. Tenemos una coraza muy fuerte, sabemos lo que es Chivas, lo mediático que es Chivas, pero estamos muy tranquilos. Creo que si pasas ahí adentro (vestidor), transmitiría la paz y tranquilidad que tenemos porque sabemos que vamos a estar bien en este torneo. Es la fecha cinco, queda mucho”, agregó el portero del Rebaño Sagrado.

— A pesar de la tranquilidad que tratas de transmitir, hay quien ya habla de crisis, ¿te parece adecuado el término?

— ¿Lo hablan de adentro o lo hablan de afuera? De adentro no tenemos problema. Adentro estamos fuertes, queda mucho torneo. Una coraza muy fuerte, tenemos un escudo muy fuerte. Si tenemos la intención de ser uno de los equipos protagonistas no solamente de este torneo sino de muchos torneos por adelante, hay que tener corazas muy fuertes, saber estar arriba y saber estar abajo, como en todos lados. Cuando hablan del Barcelona, el Barcelona se pone fuerte, cuando hablan del Real Madrid, el Real Madrid se pone fuerte. Hombre, Chivas está fuerte.

Confía en el repunte

La expectativa era muy grande previo al arranque del Clausura 2020. El Guadalajara abrió la chequera para realizar una inversión que Amaury Vergara calificó como “histórica”. Con esos refuerzos, se esperaban grandes resultados de inmediato. La realidad es otra, aunque el portero Antonio Rodríguez confía en que los resultados llegarán.

“Lo he dicho, es un proceso natural, un bebé no nace corriendo. Tenemos que ir un paso a la vez, llegaron muchos jugadores nuevos, ciudad nueva, equipo nuevo… Un bebé no nace corriendo, un paso a la vez. Tenemos cinco fechas y queremos estar bien para nuestro verdadero objetivo que es la Liguilla. Faltan todavía tres meses”, sentenció.

Finalmente, aseguró que el 3-0 ante Tigres no afectará. “Tuvimos chances, pero a final de cuentas esto es de meterla. No pasa nada, tenemos que estar sobre todo dentro del grupo estar tranquilos, estar ecuánimes, estar serenos. Queda mucho torneo por delante, no podemos volvernos locos. Lo dije al principio del torneo: no por aquel partido que le ganamos a Juárez íbamos a ser campeones y ahora tampoco por esta derrota vamos a descender. Queda mucho torneo por delante y tenemos un equipo muy fuerte. Eso nos da mucha paz”, concluyó.