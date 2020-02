Jugador de la NHL se desvanece en pleno partido

Momentos de tensión se vivieron en el juego de este martes por la noche entre los St. Louis Blues ante Anaheim Ducks de la NHL cuando el defensor de los Azules Jay Bouwmeester se desvaneció de repente en la banca.

Al darse cuenta de la condición del jugador, sus compañeros gritaron por ayuda y de inmediato personal médico bajó a atender al jugador de 36 años.

Reportes de la prensa de Estados Unidos afirman que Bouwmeester estaba despierto y alerta al momento de ser trasladado a un hospital cercano para su atención.

Debido a lo sucedido, la liga de hockey sobre hielo estadounidense decidió posponer el juego entre Blues y Ducks. Mira el video:

Jay Bouwmeester just collapsed on the bench during a game against the Ducks.

Scary scene, all our thoughts and prayers are with Jay 🙏pic.twitter.com/ffTZTsklid

— SI NHL (@SI_NHL) February 12, 2020