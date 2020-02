Para honrar a su padre, Amaury quiere poner a Chivas donde se “merece”

Para Amaury Vergara, no hay mejor forma de honrar a su padre, fallecido el 15 de noviembre del año pasado, que regresar a Chivas al lugar que merece. El equipo no atraviesa por un buen momento, tiene cinco torneos sin calificar a la Liguilla y todavía no corrige el rumbo, a pesar de realizar una inversión histórica en refuerzos.

“En Chivas como ustedes lo saben, queremos despedir a mi padre con grandes victorias, con gran tradición, con los valores que caracterizan a Chivas y regresando al lugar que se merece. Entre muchas otras cosas, la Fundación Jorge Vergara les puedo decir que va a tomar mucha fuerza este año, en su nombre y en su legado. Si algo también vamos a continuar es ese ímpetu constante de estar haciendo muchas cosas todo el tiempo”, explicó Amaury Vergara.

“Lo hacemos todos los días, lo compartimos todos los días, estamos haciendo mucho hacia el interior del equipo para dejarle muy claro no sólo al primer equipo, sino al femenil, fuerzas básicas, a los chicos. He recibido comentarios increíbles de los chicos, de cómo las frases de mi padre, las enseñanzas, los valores siguen permeando hacia el interior de Chivas y creo que hoy aún con más fuerza”, añadió este miércoles, tras recibir a nombre de su familia el reconocimiento póstumo para su padre que realizó el Congreso del Estado de Jalisco.

“Yo sólo te puedo decir que voy a continuar con lo mismo que mi padre me enseñó, con lo que aprendimos de él. Ese ímpetu de éxito lo vamos a tener porque es una enseñanza de un hombre que sí fue exitoso y vamos a seguir logrando, como él, muchos éxitos”, sentenció el ahora presidente del Club Deportivo Guadalajara.

Homenaje lo motiva

Por otra parte, agradeció al Congreso del Estado de Jalisco por el reconocimiento hecho a la memoria de su padre. Y aseguró que dicha distinción lo motiva para seguir adelante, en busca de generar bienestar para quienes trabajan en el grupo.

“Por supuesto me inspira más que nada, más que sentir una presión, es una inspiración y un empuje, no sólo para mí sino para todo el grupo. Pedí que me acompañaran los directores de Chivas y de Omnilife por una simple y sencilla razón: quería que vieran el compromiso y el tamaño de responsabilidad que tenemos hacia muchísima gente. Que se inspiraran y me acompañaran en esta búsqueda de seguir continuando el legado de mi padre”, detalló.

“Afortunadamente, mi padre tocó tantas vidas que llenar sus zapatos los vamos a llenar muchas personas. Toda la gente que tocó, toda la gente que enseñó, que cambió su vida, me van a acompañar en esta búsqueda de continuar su legado. Esos legados van a ser llenados por mucha gente, junto conmigo y mi familia”, aseveró Amaury Vergara.

“Principalmente para mí esto debe ser de los jaliscienses, que el legado de un empresario exitoso siempre sea recordado y muchos jóvenes jaliscienses se puedan inspirar. Que sepan que sí se pueden lograr las cosas en la vida, sí se pueden lograr los sueños. Si algo les puedo decir es que mi padre siempre logró los sueños que se propuso. Es un hombre que independientemente del parentesco que tenemos de ser su familia, es una gran inspiración para el estado, una gran inspiración para los jóvenes que buscan lograr sus sueños como empresarios. Es importante ser empresario y dejar algo en tu estado, en tu país y en el mundo”, finalizó.