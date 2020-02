Jesús Molina, capitán de Chivas, trabaja por separado y está en duda

El plantel de Chivas regresó a los entrenamientos, la mañana de este lunes, tras dos días de descanso. Luego de la victoria del viernes pasado, por 1-0 en casa de los Xolos de Tijuana, la tranquilidad volvió al conjunto rojiblanco. Por eso, el cuerpo técnico decidió permitir que los jugadores se olvidaran del trabajo durante el fin de semana.

Y aunque en Verde Valle se vieron nuevamente sonrisas, tras romper la racha de cinco partidos sin ganar, no todo fueron buenas noticias. El capitán de Chivas, Jesús Molina, no pudo trabajar al parejo del resto de sus compañeros. El mediocampista de contención salió del Estadio Caliente, el viernes pasado, con una molestia muscular.

Por eso, no pudo entrenar con normalidad este lunes y ahora es duda para el partido del próximo domingo, en casa frente a León. Lo normal cuando se trata de lesiones musculares es que tanto el cuerpo técnico como el médico cuiden la integridad del futbolista, pues en caso de arriesgarlo el tema podría volverse más grave.

Así, disminuyen las probabilidades de que Jesús Molina pueda aparecer el próximo domingo. Sin embargo, el técnico Luis Fernando Tena esperará hasta el final para determinar su puede o no jugar. En caso de que se confirme su baja, es probable que José Juan “Gallito” Vázquez tome su lugar en el cuadro titular para enfrentar a León.

Otras ausencias

Jesús Molina no pudo trabajar al parejo de sus compañeros, por lesión, pero no fue la única ausencia en la práctica de Chivas este lunes. Luis Fernando Tena no pudo contar tampoco con los cinco seleccionados que viajaron a la ciudad de México para estar en el micro ciclo del Tri Sub-23. Los ausentes fueron José Juan Macías, Gilberto Sepúlveda, Alexis Vega, Fernando Beltrán y Jesús Ricardo Angulo.