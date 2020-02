Carlos Vela conduce remontada del LAFC sobre León

El gran líder del Los Ángeles FC Carlos Vela se comportó como tal y y lideró la remontada de su equipo para eliminar al León y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Con una desventaja de 2-0 en la ida, los angelinos tenían la difícil tarea de venir de atrás y lo lograron. Fueron pacientes y poco a poco fueron maniatando al equipo mexicano y apenas en la primera media hora de juego apareció la figura de Vela quien abrió el marcador en una jugada fortuita donde alcanzó a desviar el balón para enviarlo al fondo de las redes.

León no encontró la manera de detenerlo y en el segundo tiempo les clavó el segundo al aprovechar un pase raso por derecha y definir a la perfección para el 2-0.

Parecía que la serie a los penales pero León no contaba con la genialidad con la que Diego Rossi definió la serie al bombear un balón inalcanzable para Rodolfo Cota. Fue el 3-0 final del partido y 3-2 global. El siguiente rival del LAFC será Cruz Azul en una serie que luce muy atractiva.

¡QUE GOLAZO, DIEGO!

Rossi gives us the overall lead!#LAFCvsLEON

pic.twitter.com/vRJAGWN5Pj

— LAFC (@LAFC) February 28, 2020