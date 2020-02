Luis Fernando Tena asegura que “jamás” sintió riesgo de ser despedido

La tranquilidad volvió a Chivas, tras romper la mala racha de cinco partidos sin ganar. Con el 1-0 del viernes pasado frente a Tijuana, nuevamente hay sonrisas en Verde Valle. Mucha gente pedía ya la salida del técnico Luis Fernando Tena. Pero el “Flaco” asegura que “jamás” se sintió en riesgo de ser despedido.

“Yo platico todas las semanas con Amaury, con Ricardo, con Marcelo, con Mariano a veces todos justos, sobre el proyecto y el partido futuro. Todas las semanas estamos juntos y Amaury siempre nos ha manifestado su apoyo tanto a Ricardo como a mí, que nos tiene mucha confianza y vamos a ir mejorando paulatinamente esto. Jamás he sentido en riesgo mi puesto porque Amaury me lo dice cara a cara que está apoyando”, explicó.

“Ahora nos tocó ganar y tampoco se ha comentado nada de eso. Seguimos trabajando, siento el apoyo de los directivos, de los jugadores, eso es vital. Seguimos trabajando con toda confianza, con mucho optimismo de que esto va a ir mejorando en lo futbolístico y en el puntaje”, añadió.

Y a pesar de que la victoria le dio tranquilidad, reconoció que el juego en Tijuana no fue brillante. “Importa ganar e importan las formas. Hay partidos que por diferentes circunstancias uno tiene que ganar como sea. No todos, de vez en cuando se presentan algunos y este era uno de esos. Nos estábamos rezagando en la tabla, queríamos ganar como visitante, por el estado anímico, la credibilidad de nuestra propia gente. No fuimos espectaculares, pero si no eres espectacular, tienes que ser efectivo, productivo y sumar”, detalló.

Ahora se enfoca en el partido contra León. “Juegan muy bien, llegan con mucha facilidad al gol, llegan con mucha gente, es el equipo que mejor trata el balón. Todos sabemos que el jugador más importante es el Chapito Montes. A veces juega atrás del centro delantero, otras veces más atrás, junto al contención. Es un jugador clave, pero no le haremos marca persona, sí estaremos pendientes de dónde ande porque evidentemente es un jugador de gran calidad y de mucho carácter”, señaló Luis Fernando Tena.

Ponce, sin sanción

Por otra parte, Luis Fernando Tena aplaudió la decisión que al final tomó la Comisión Disciplinaria. Tras abrir una investigación en contra de Miguel Ponce por el incidente que protagonizó con un aficionado al llegar al aeropuerto de Tijuana, determinó dejarlo sin sanción económica y solamente se le hizo una advertencia para que no vuelva a suceder.

“No la merecía (una sanción), también él aguantó bien. Llega alguien, le pega en el pecho, lo reta cara a cara y es difícil controlarse. La Comisión Disciplinaria está en lo correcto y fue lo más justo”, concluyó el “Flaco” Tena.

Apoyo a Selección

Por otra parte, Luis Fernando Tena reveló que respaldará a la Selección Mexicana Sub-23. Pero pidió también pidió apoyo para poder modificar la fecha del partido ante Querétaro, en caso de que sean muchos los convocados de Chivas para el Preolímpico de la Concacaf, que se disputará a partir del 20 de marzo en la ciudad de Guadalajara.

“Yo pienso que pueden llevarse lo que quieran porque no queremos limitar al jugador que quiere participar y vivir esa experiencia. Lo que sí queremos es que si son muchos, se pueda negociar el cambiar de fecha el partido que nos tocaría ante Querétaro. Sí es demasiado si nos quitan cinco jugadores, es demasiado. Habrá que ver primero cuántos y quiénes, luego ver la posibilidad de cambiar la fecha el partido. Queremos apoyar a la Selección y queremos apoyar a nuestros jugadores”, sentenció.