Hace Cristian Cortes el #ImposibleChallenge

Aunque la LNBP aún no comienza, jugadores de Fuerza Regia se mantienen en forma desde casa, incluso han lanzado un reto entre basquetbolistas.

Cristian Cortes, jugador de la quinteta regia realizó el Imposible Challenge, el cual consiste en botar el balón al rededor del cuerpo en posición acostado.

Cortes retó a su compañero Andy Panko, que le respondió con un mensaje. "¡No es justo! Lo hiciste parecer fácil … ¡Te extraño!".

Not fair! You made it look to easy……….Miss you! 🏀💪🏀💪 https://t.co/59BzGHbmzM

— Andy Panko (@AndyPanko7) March 22, 2020