Jamal Murray comparte video donde le están haciendo sexo oral

El guardia de los Denver Nuggets Jamal Murray se vio envuelto en tremenda polémica luego de que este sábado por la noche, en sus historias de Instagram apareció un video donde le están haciendo sexo oral.

Al darse cuenta de “su error” al publicarlo, de inmediato lo quitó pero ya algunos de sus fans lo habían compartido en otras redes sociales.

Murray tuvo que disculparse con el siguiente mensaje: “Ante todo quiero disculparme con mis fans. Mi cuenta fue hacheada y estamos trabajando con el problema”.

First and foremost I would like to apologize to my fans. My account has been hacked, currently working on the issue. Thanks 🙏🏽

— Jamal Murray (@BeMore27) March 22, 2020