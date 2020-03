Chivas sacrificaría sus vacaciones con tal de que se juegue el Clausura 2020

La Liga MX todavía no tiene una fecha oficial para volver. El futbol en México, al igual que en otras partes del mundo, se encuentra detenido por la pandemia de coronavirus (Covid-19). Actualmente se analizan opciones y una es recortar calendarios, algo que para muchos no sería ideal. Por eso, en Chivas levantan la mano y se dicen dispuestos a sacrificar las vacaciones de veranos, con tal de que se juegue completo el Clausura 2020.

“Esto se necesita todos juntos cooperar, así como ahorita los doctores ayudan muchísimo al cooperar en ese sentido, nosotros como futbolistas no podemos decir ‘ay, yo mis vacaciones’. No, eso es pensar muy egoísta y nosotros estamos dispuestos, yo en lo personal, no hablo por los demás, claro que sí, si se necesita sacrificar vacaciones, pues se sacrifica, porque me he sacrificado 45 mil vacaciones por estar en Selección de más chiquito”, explicó Antonio Briseño.

Chivas fue este martes el primer equipo del país que organiza una videoconferencia en plena cuarentena. Desde su casa, el “Pollo” tuvo contacto con algunos medios de comunicación. Ahí explicó su postura respecto a la posibilidad de no descansar en el verano, pero que se juegue completo el Clausura 2020. “Estoy acostumbrado a no tenerlas, es una profesión que dura 10 años o 15 y al final vas a tener las vacaciones del mundo. A final de cuentas yo en lo personal, encantado de seguir jugando porque es lo que más me gusta y más me apasiona. Esperemos que esto termine pronto”, sentenció.

Incluso asegura que alargar el torneo hasta junio es algo que debería hacerse con gusto. “La verdad que no creo que sea un sacrificio. ¿Por qué? Porque muchos doctores ahorita están haciendo trabajo extra, están sin cobrar o mucha cosas para ayudar. Nosotros como futbolistas que la verdad se nos paga muy bien, tenemos todas las comodidades, no es sacrificar unas vacaciones, es posponer un descanso. Hay una cosa, hay muchos jugadores que sí están saturados de partidos y que necesitan descanso evidentemente”, detalló el central de Chivas.

“Pero hay otros jugadores que a lo mejor no han tenido tanta actividad y que pueden jugar ahí. Al final, los mismos jugadores como san tan competitivos y tan ganadores como los que ya conocen de Selección, pues no les va a costar nada posponer sus vacaciones porque a final de cuentas el club te paga bien, la gente necesita el espectáculo, hasta las televisoras necesitan transmitir partidos”, añadió Antonio Briseño.

Volver cuando sea seguro

Al sacrificar vacaciones, Antonio Briseño considera que se gana tiempo. Así, la prisa es menos para volver a la actividad. Asegura que no hay prisa, pide que se considere lo que digan las autoridades para decidir reanudar la Liga MX hasta que existan las condiciones necesarias y que no exista riesgo para nadie.

“Lo idóneo sería cuando las autoridades digan que no hay problema, que no habrá más contagios o se encontró la solución al problema, ya hay vacuna o lo que sea, creo que sería lo idóneo. Ya se pospusieron los Juegos Olímpicos y todas las actividades, en sí no hay tanta prisa de volver, sí hay pero no tanta porque vamos a tener calendario largo”, señaló.

“A lo mejor no hay tantos partidos de selección, en lugar de ir de vacaciones, no vas a tener vacaciones. Lo que sea necesario para volver será lo ideal, si no hay, pues un mes o dos meses y sin vacaciones, le damos de corrido y que terminemos el torneo. Es importante concluirlo, todos queremos eso, hay mucho negocio, hay televisoras que pagaron, se necesitan jugar esos partidos y se necesita haber Liguilla. Esperemos que regrese pronto”, finalizó Antonio Briseño, desde su casa.