Encierro por el coronavirus estresa a Javier Abella, del Atlas

México vive una situación complicada. La emergencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus (Covid-19) obligó a que se detuviera el Torneo Clausura 2020. Los futbolistas del Atlas se encuentran resguardados en casa. Trabajan desde ahí durante la cuarentena y el rojinegro Javier Abella reconoce el estrés que le produce esta situación. El encierro no es para nada sencillo.

“Sí claro que me estresa, normalmente entrenamos en las mañanas y las tardes las tenemos libres. Me gusta salir a un café, al cine, no estar todo el día en casa y ahora que no podemos, es complicado. Ahora que estamos aquí, estoy tratando de leer más, leo el libro de Francesco Totti, que está bastante entretenido, veo series, películas, hago juegos de mesa, con mi novia armamos rompecabezas, trato de pasar bien el tiempo”, explicó.

A través de una videoconferencia por YouTube, el futbolista del Atlas detalló cómo vive ahora el día a día en plena pandemia. “El cuerpo médico junto con el cuerpo técnico hicieron una planeación. Te platico brevemente un día ahora que estamos en casa: nos levantamos 8:00-8:30, a las 9:00 tenemos que desayunar, 9:30 nos mandan un link para conectarnos todos en una aplicación en línea con el preparador físico que nos pone los trabaos para una hora y media, más o menos. Tenemos dieta que debemos seguir porque ahora que no tenemos la actividad normal, hay que cuidar ese tema”, señaló.

Antes de la pausa en la Liga MX, Atlas derrotó a Toluca como visitante, para romper una racha de cinco derrotas consecutivas. Pese a eso, Javier Abella sabe que el torneo no es lo que se esperaba. “Creo que no hemos estado a la altura, en lo personal no he estado a la altura de lo que se esperaba. Nos visualizábamos con muchos más puntos, más victorias a esta altura del torneo. No ha sido así, todos somos responsables y sabemos que no hemos estado a la altura. Pero tenemos el torneo por delante, hay que cambiar la cara que hemos dado. Confío en mis compañeros, sé que tenemos mucha calidad para revertir esta situación”, sentenció.

Sueña con la Liguilla

Atlas es penúltimo de la clasificación, pero Javier Abella insiste en que su equipo todavía no tira la toalla. Confía en repuntar cuando el Clausura 2020 pueda retomarse. “Debemos morir en la cancha por el equipo, sacar puntos en todas las canchas. Es importante sacara buenos resultados lo que resta del torneo y con la aspiración de Liguilla. Matemáticamente es posible y no quitamos el dedo del renglón. Seguimos trabajando desde casa, es diferente, pero seguimos esforzándonos para lograr el objetivo que tenemos, que es buscar la Liguilla”, aseveró.

“Lo importante es ir partido a partido, pensar en el encuentro que tengamos enfrente y jugarlo como una Final, como si fuera el último. Matemáticamente tenemos la posibilidad de Liguilla, no hay que perder la esperanza. Debemos trabajar, ir partido a partido, planeando cada encuentro de la mejor manera para buscar ganar y así conseguiremos el objetivo de entrar a la Liguilla”, concluyó el jugador del Atlas, desde su casa.