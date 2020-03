'Preocupa lo que pasa en el mundo, no la pelea de Canelo': Nacho Beristáin

Mucho se ha hablado del nuevo acuerdo entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin para una tercera pelea (que sería en septiembre), pero para el entrenador Ignacio Beristáin no es momento de preocuparse por esa batalla.

Don Nacho se vio afectado por la pandemia del coronavirus pues tuvo que cerrar temporalmente su gimnasio. / Mexsport

“Están publicitando eso pero va para largo. Deberíamos preocuparnos por lo que está sucediendo en todo el mundo, no por la pelea entre "Canelo" y Golovkin, eso puede esperar”, afirmó el famoso manager.

Don Nacho se ha visto afectado, ya que está al frente del gimnasio Romanza en la Ciudad de México, y tiene a varias jóvenes promesas.

“Esta situación ha afectado a todo el mundo. Ya hay una orden de que se cierren todos los lugares públicos y el gimnasio no es la excepción, si acaso van a venir dos muchachos a entrenar que tienen proyecto de una pelea en Chiapas y no podemos parar su entrenamiento. Ellos están entrenando a puerta cerrada y a los demás ya los mandamos a sus casas”, declaró el ex entrenador del campeón Juan Manuel Márquez.

Y es que sabe que si no pelean, no pueden llevar dinero a sus casas. “Afecta a todo mundo, sobre todo, económicamente, en el caso de los peleadores que vienen a entrenar al Romanza, pues si no pelean, no tienen dinero, no tienen medios para ellos y sus familias”.

Uno es Rey Vargas, campeón mundial de peso súper gallo del Consejo Mundial de Boxeo, y que estaba a la espera de que se concretara su primera pelea del 2020, ya que no tiene actividad desde que venció al japonés Tomoki Kameda en julio de 2019.

“Rey Vargas fue uno de los afectados porque todas las funciones que se iban a llevar a cabo en Las Vegas y Los Ángeles se pospusieron por tiempo indefinido. Se mantenía entrenando, todavía lo hizo el viernes, boxeó seis rounds pero lo más conveniente fue que se fuera a su pueblo, en Otumba (Estado de México)”, dijo Beristáin.

Finalmente don Nacho dijo que no le quedará otra opción más que “resguardarse” en casa “hasta que pase este relajo”.

80

años de edad tiene Ignacio Beristáin.

1992

es el año en que se inauguró el gimnasio Romanza en la Ciudad de México.

3

años cumplirá Rey Vargas como campeón mundial del CMB.