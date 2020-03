'Chicharito' agradece labor de doctores y enfermeras contra coronavirus

El delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, jugador del Galaxy de Los Ángeles, agradeció la labor sanitaria que están realizando los doctores y enfermeras del mundo para combatir la pandemia del coronavirus y a los investigadores que buscan una vacuna.

"Mientras todos tratamos de hacer nuestra parte en contra del COVID-19, aplanando esa curva estando en aislamiento o cuarentena, quería agradecer a toda la gente involucrada en el departamento médico", afirmó Chicharito en un vídeo publicado en sus redes sociales.

"A los doctores y enfermeros que está ayudándonos para que todo regrese a la normalidad y a todos los que están buscando una vacuna, una cura. Muchas gracias de corazón. El resto seguiremos haciendo lo nuestro desde nuestra trinchera", añadió invitando a la gente a quedarse en sus casas.

Su equipo, LA Galaxy, ha iniciado una acción solidaria bajo el lema 'Juntos en casa', con el sorteo de una camiseta de su estrella, Chicharito, que tendrá ganador con un sorteo para todos los que donen 25 dólares hasta el 1 de mayo. Los fondos van destinados a la lucha contra el coronavirus con ayudas a hospitales y centros de auxilio.

To all the medical professionals on the frontlines of the coronavirus pandemic: Thank you. #MLSUnites #NationalDoctorsDay pic.twitter.com/yUglzHPmO5

— Chicharito Hernandez (@CH14_) March 30, 2020