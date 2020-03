Khabib Nurmagomedov se refugia en Rusia y peligra su pelea en UFC

Ante la crisis por el coronavirus que azota al mundo, el campeón de peso ligero Khabib Nurgamendov se refugia en Rusia para evitar cualquier contagio, por lo que su pelea para el 18 de abril, contra Tony Ferguson corre peligro a pesar de que el presidente de la empresa Dana White no quiere cancelar o posponer el evento.

Nurmagomedov manifestó el lunes a través de las redes sociales que está de regreso en Daguestán, Rusia.

"Estábamos entrenando originalmente en American Kickboxing Academy en San José, California. Luego, la UFC nos dijo que la pelea no se estaría llevando a cabo en Estados Unidos. La opción era los Emiratos Árabes", explicó Khabib.

Dana White, presidente del organismo, informó que seguirá adelante con el cronograma de combates aunque todo parece indicar que solo se realizará con elementos que se encuentren en Estados Unidos.

Tras enterarse de esta noticia, Tony Ferguson explotó en sus redes sociales y acusó a su rival de ser un miedoso: “Te estás escondiendo en Rusia. Las prohibiciones de viajes no impedirán que te patee el trasero. No uses esto como excusa para no presentarse. Se te enviaron muchas locaciones, elige una. Sigues siendo mi perra”.

