Nicole Pérez va en Chivas tras los pasos de su tío, “Zully” Ledesma

Nicole Pérez es una de las futbolistas más importantes de Chivas y además, siente los colores desde niña. Es sobrina de Javier “Zully” Ledesma, arquero campeón con el Guadalajara en 1987. Ahora, la rojiblanca sueña con seguir esos pasos y, al igual que su tío, conquistar un título con el Rebaño Sagrado. No le tocó el primero en el Apertura 2017, pues llegó para el siguiente semestre y ahora ese es su mayor anhelo.

“Desde chiquita he estado vinculada al futbol gracias a mi papá, a mis tíos y todos ellos felices de que juegue en Chivas. Mi tío es el ‘Zully’ Ledesma, mi papá hizo todo el proceso en fuerzas básicas, jugó en el equipo de reservas y debutó con el primer equipo, igual mi tío. También mi primo jugó en Primera y ahora está en Alebrijes”, recordó la futbolista de 18 años de edad.

Fue precisamente su tío quien la invitó muy pequeña a entrenar en Chivas San Rafael. Hoy, es precisamente en ese lugar donde trabaja con el Rebaño Sagrado femenil. Los colores los trae en la sangre y por eso ahora sueña con alcanzar la gloria portando la camiseta del Guadalajara, tal como lo hiciera el “Zully”, hace más de 30 años.

“Nunca pensé que hubiera un Liga Femenil, ahora que la hay uno de mis sueños es seguir los pasos de mi tío ‘Zully’ y quedar campeona con Chivas. Crecí escuchando las historias de mis tíos, de mi papá y la verdad es que es algo único, ningún otro equipo te hace sentir lo que sientes aquí”, señaló la mediocampista.

Crece cada torneo

“Soy la más feliz por todo lo que estoy viviendo en Chivas. Cada torneo muestro crecimiento y siempre me pongo como objetivo aportar más goles, más pases y darle mejores cosas al equipo. Me falta ser campeona porque aunque me tocó vivir con mis compañeras el título del primer torneo, no estaba registrada y tengo esa espinita clavada. Quiero demasiado a este equipo y estoy haciendo todo lo posible porque pronto llegue ese día”, concluyó Nicole Pérez.