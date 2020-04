Reggie Miller golpearía a Michael Jordan si se encontraran

Reggie Miller fue otra de las grandes figuras de la NBA en la década de los años 90 la cual fue dominada por los Chicago Bulls de Michael Jordan y compañía. Y aunque se enfrentaron una sola vez en fase de playoffs (1998), entre ambos jugadores quedaron viejas rencillas.

Así lo dejó entrever la ex estrella de los Indiana Pacers quien aceptó que participó en el documental “The Last Dance” a regañadientes pues no quería hacerlo. Y fue más allá pues declaró que si se encontrara con MJ en la actualidad “podría golpearlo”.

En entrevista telefónica para el programa “The Dan Patrick Show”, el conductor le preguntó a Miller lo que haría si se encontrara actualmente con Jordan.

“Podría golpearlo”.

“¿Es en serio?”, preguntó Patrick.

“Hubo muchas cosas que nos dijimos”.

Miller relató que no quería ser parte del documental:

“Luché contra ello, no quería hacerlo. Miembros de la liga y de Turner me decían que tenía que ser parte de eso y yo contestaba ‘no, no, no, vete de aquí, no quiero ser parte de esto’. Pero después pensé, quizá sea reconfortante hablar. No quiero que la gente piense que fue una gran rivalidad porque para mí una gran rivalidad es estar en igualdad de condiciones y no lo estábamos”.

Y siguió: “Me encantaron aquellas batallas y sé que muchos jugadores se inclinarían ante él, pero yo no. Fue bueno hablar de esos momentos para ayudarme a seguir adelante”, concluyó.