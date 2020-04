'Chicharito' recordó con nostalgia a su abuelo Tomás Balcázar

Mediante un live que compartió en cuenta de Instagram, Javier “Chicharito” Hernández se refirió por primera vez a la muerte de su abuelo Tomás Balcázar.

Visiblemente consternado reveló que cada que entrena recuerda a su “viejito”: “Me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio, muchísimo porque me recuerda mucho a él. Me imagino a mi abuelo diciendo ‘Órale pendejo, a entrenar’. Intentaré hacer ejercicio por más que me cueste trabajo, que me recuerde a mi viejito”, dijo el delantero del LA Galaxy.

También lamentó no haber podido estar con su familia para despedirlo pero prometió viajar a México cuando pase la pandemia del coronavirus.

“Me cuesta trabajo también que no pueda estar con toda mi familia, pero sé que mi familia está unida y están todos en Guadalajara. Intentaré, cuando esto se estabilice un poco más, ir a Guadalajara en algún momento. Por el momento no puedo ir, Sarah está embarazada y hemos tomado las medidas necesarias. Tal vez más adelante se pueda hacer algo para recordar a mi abuelito”, finalizó.