'Michael Jordan y los Bulls eran unos llorones': Bill Laimbeer

Uno de los jugadores que fue más hostil con Michael Jordan y los Chicago Bulls a finales de la década de los años 80 fue Bill Laimbeer, miembro de aquellos “Bad Boys” Detroit Pistons.

Y ahora que en el documental “The Last Dance se hizo referencia a la rivalidad entre estos dos equipos, Laimbeer reapareció para decir que “Michael Jordan y los Bulls eran unos llorones”.

“Se quejaron y lloraron durante un año y medio por lo malos que éramos a la hora de jugar, pero lo más importante es que dijeron que éramos malas personas. No lo éramos, éramos jugadores de basquetbol ganadores. Eso se me quedó muy grabado porque no sabían quienes éremos en realidad, con nuestras familias. Por todas esas quejas no quería estrecharles las manos. Eran unos llorones. Ganaron la serie, se les da el crédito, nosotros nos hicimos viejos y nos pasaron, está bien”, declaró el polémico ex jugador al programa “The Jump” cuando le preguntaron sobre aquel momento donde se retiraron segundos antes de que terminara el cuarto juego de la final de la Conferencia Este en 1991 sin reconocer el triunfo de los Bulls.

Bill Laimbeer with some *strong* words on Michael Jordan's Bulls – "they were just whiners." Plus some great conversation on the Bad Boys, his own throwback unicorn status, the WNBA, and of course…Sleestaks!! pic.twitter.com/4sG0jn09qu — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) April 27, 2020

Sobre si se arrepiente de como jugó ante ellos y sus duras palabras, Bill no se retractó.

“¿Por qué habría de arrepentirme? No me importa lo que los medios digan de mi, nunca me importó. Me concentraba en ganar partidos y títulos e hice lo que tenía que hacer para aprovechar al máximo mis capacidades y las de mis compañeros y al final de todo, nos llamaron campeones mundiales”, afirmó.