FIFA 20: Estos son los uniformes retro de Liverpool, Manchester City y PSG

Novedad en el FIFA 20: Liverpool, Manchester City y PSG dieron a conocer sus uniformes retro y son una auténtica belleza.

Es un viaje al pasado sin vuelta atrás, un homenaje al maravilloso futbol de finales de los 80 y comienzos de los 90.

En el caso del Liverpool, corresponde a una edición de 1989-1991, presentada por figuras como Kenny Dalglish, John Barnes e Ian Rush.

Our retro 1989-91 home kit is now available to all our fans in @EASPORTSFIFA #FIFA20 😎

🔴 #ThrowbackThursday ⚽ pic.twitter.com/HZ21FX29cc

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 7, 2020