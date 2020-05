Así van los ocho primeros puestos de la eLiga MX, al término de la novena jornada

View this post on Instagram

¡Es momento de revivir lo que nos dejó el #Desafío #eLIGAMX! Es la #Jornada9 y vibramos con grandes encuentros, goles, atajadas, jugadas de lujo y muchas emociones más. ¿A quién ves como favorito? ¿Quién será el CAMPEÓN? ➡️ Monterrey vs San Luis ➡️ Juarez vs Leon ➡️ Puebla vs Tigres ➡️ Atlas vs Chivas ➡️ Cruz Azul vs Xolos ➡️ Pachuca vs Santos ➡️ Queretaro vs Toluca ➡️ Necaxa vs Morelia ➡️ Pumas vs America