Lucha exótica, estandarte para la causa LGBT+

La lucha libre tiene una diversidad natural. En las arenas se observan todo tipo de personajes: héroes y villanos que mantienen al filo de la butaca a los aficionados. Y aunque hay ocasiones en que parece un compendio de los mismos, hay un grupo de gladiadores que sobre- salen por su elegancia y talento: los luchadores exóticos.

Exóticos

Te puede interesar: Rabbit®, la startup que está revolucionando el abasto presencial de las tiendas lanza su App Rabbit®

Este tipo de personajes han representado al colectivo LGBT+ dentro de un deporte que ha sido catalogado como machista. Ellos han afrontado problemas, desde la discriminación del público y de los promotores, hasta ser catalogados como sólo un personaje cómico y sin talento.

Exóticos

Los exóticos son una reacción contra las normas tradicionales de lo que un hombre debería o no hacer, así como contra la idea de que un homosexual no puede defenderse a sí mismo. Las luchadoras habitualmente no se enfrentan a hombres y los exóticos permiten una representación de la feminidad a través de su presencia en el cuadrilátero

Nacimiento del concepto

El primer registro de un luchador exótico fue en 1940 con Dizzy Gardenia Davis, un gladiador que antes de cada pelea salía con un ramo de gardenias y su mayordomo, quien lo perfumaba y lo arreglaba para la pelea.

Exóticos

Aunque hubo varios luchadores que adoptaron este singular estilo, se consolidó en los años 80 y, en las décadas siguientes, se convirtió en un espacio para que los gladiadores expresaran sin tabúes su diversidad sexual arriba del ring, siendo Cassandro, uno de los principales exponentes y pilares del concepto, quien se convirtió en el primer exótico en ser campeón mundial. Existen nombres consolidados en el ámbito como May Flowers y Polvo de Estrellas. En la actualidad hay referentes, tales como Pimpinela Escarlata, Máximo, Mamba y Estrella Divina, que militan en la empresa Triple A.

Último gran talento

En los últimos años el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ha tenido pocos luchadores exóticos. Todo se resume a Máximo y un par de presentaciones del conocido como Demasiado, pero la aparición de personajes con este estilo ha sido nula, hasta la llegada de un joven talento llamado Dulce Gardenia, alguien que ha impactado en la empresa más longeva de este deporte.

Javier Márquez Gómez, originario de Torreón, Coahuila, rápidamente se convirtió en uno de los consentidos de la afición, tras su debut en junio de 2019 en la Arena Coliseo. Gardenia ha estelarizado grandes carteles en el CMLL. En enero del 2020 llegó su consolidación en la Arena México, cuando rapó al nipón Kawato San en la lucha estelar de “Sin Piedad”. Este joven valor inicia su propia historia.

Mientras que en 2022, Dulce Gardenia consiguió la cabellera de Disturbio, en una jaula.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV