Sergio Pérez concluye su cuarentena, ¿correrá en Silverstone?

Buenas noticias para el piloto mexicano de la Fórmula 1. Sergio Pérez concluyó con su cuarentena, luego de dar positivo por Covid-19 la semana pasada, hecho que lo llevó a perderse el Gran Premio de Gran Bretaña, su lugar fue ocupado por el experimentado Nico Hülkenberg.

Esta mañana Racing Point informó que Checo se encontraría listo para competir en el Circuito de Silverstone, aunque deberán esperar los resultados de una nueva prueba, pues si ésta sale negativa, el deportista tapatío podrá disputar la carrera que celebrará los 70 años de la Fórmula 1.

"Se ha completado el periodo de cuarentena de Sergio Pérez. ‍ De acuerdo con el Código de Conducta de la FIA, Sergio requiere un resultado de prueba negativo verificado para Covid-19 antes de poder ingresar al paddock. El proceso de prueba está teniendo lugar hoy. ‍ El equipo espera tomar una decisión sobre quién conducirá junto a Lance más tarde hoy o mañana a primera hora", se lee en un comunicado emitido.

UPDATE: The latest on @SChecoPerez and our driver plans for the weekend#F1 #F170 https://t.co/ANGQz9ivQ8

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 6, 2020