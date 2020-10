Niño se disfraza de Raúl Jiménez para celebrar su cumpleaños

En poco tiempo, Raúl Jiménez se ha convertido en uno de los ídolos del Wolverhampton y así lo demuestran sus fanáticos.

Así lo demostró un pequeño que se vistió como su héroe para celebrar su cumpleaños.

El usuario en Twitter @Stevecollett4 el que compartió la imagen del niño vestido con el uniforme de los Wolves y la máscara de Cinta de Oro.

“El día del superhéroe en la escuela y el cumpleañero ha decidido ir como Raúl Jiménez y Wolves el corazón se derrite. Este Covid es duro para los pequeños, esto trajo un poco de luz", compartió el usuario junto a la fotografía.

Superhero day at school and the birthday boy has decided to go as @Raul_Jimenez9 @Wolves ❤️❤️❤️ heart melting. This Covid stuff is tough on the little uns, this brought a little light 🧡🖤⚽️🐺 pic.twitter.com/wY3eGnuyJG

— Steve collett (@Stevecollett4) October 16, 2020