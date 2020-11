Anderson Silva cae noqueado en su última pelea en UFC

El peleador brasileño Anderson Silva puso fin a su exitosa carrera dentro del UFC en su pelea frente a Uriah Hall donde cayó noqueado en el cuarto round.

Hall aprovechó una embestida de Silva para contestar con una derecha precisa que consumó un contraataque perfecto. Anderson cayó contra la lona y ahí Hall lo aniquiló con el ground and pound al punto tal de que el brasileño terminó abrazado a las piernas del árbitro Herb Dean, evidenciando que estaba totalmente desorientado.

"The Spider" sostuvo que ésta fue su última pelea en UFC (su contrato expiró con este combate) pero cuando le preguntaron si era su última contienda dejó la puerta abierta. "No lo sé", lanzó, con una sonrisa en su rostro.

Silva argumentó su fama con triunfos y records como sus 16 triunfos en fila en UFC ni de su reinado de siete años en los pesos medianos.

Sin embargo, hubo un antes y un después en la carrera del brasileño: su primera derrota ante Chris Weidman. En julio de 2013 fue noqueado por el estadounidense, que le arrebató el cinturón de los 85 kilos, y desde ahí nunca más volvimos a ver al Anderson Silva que estábamos acostumbrados. La revancha ante el norteamericano es una pelea que el mundo recuerda, cuando la Araña sufrió una impresionante fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda luego de que Weidman bloqueara uno de sus intentos de ataque.

Uriah Hall consoles one of his idols Anderson Silva after he KO'd him. pic.twitter.com/gl5gZHnmEn

