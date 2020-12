'Quiero ser el primero en el mundo en conquistar la Triple Corona Doble': Graco Morlan

Graco Morlan es una combinación de "Hombre de hierro" y "Hombre pez". Ha recorrido más kilómetros que nadie nadando pero además lo ha logrado en aguas abiertas dentro y fuera del país que lo hacen uno de los atletas mexicanos más destacados de los últimos años.

Graco en la competencia llamada "8 bridges" en Nueva York. / Cortesía Graco Morlan

Y ahora tiene una meta que está dispuesto a cumplir a toda costa: "Quiero ser la primera persona en el mundo en conquistar la Triple Corona Doble".

"El deporte es mi pasión", Graco Morlan

"Estoy intentando hacer tres nados que se denominan Triple Corona Doble, esto es, dar dos vueltas a la isla de Manhattan, algo que ya por realicé (2018). Fueron aproximadamente 93 kms. en 20 horas. También nadé en California, enfrente de Long Beach hasta la isla de Catalina 70 kilometros en 25 horas (2019) y este septiembre (2020) intenté, para completar esa triple corona doble, cruzar el Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia y de regreso y ser la primera persona en el mundo en lograrlo", aseguró en una entrevista con Publisport.

"Me encanta la naturaleza, el mar y no estar metido en una cancha o en una alberca", Graco Morlan

-¿Por qué no pudiste completar la hazaña?

"Salí de Inglaterra, llegue a Francia y regresando me agarró una corriente muy fuerte que me impidió cruzar hacia Inglaterra de regreso, entonces no pude completar esa prueba este año. Nadé aproximadamente 70 kilómetros, 50 de ida y llevaba 20 de regreso y la corriente siempre me mantuvo del lado francés. Fue cuando decidimos abandonar ese nado. Pero estoy enfocado el año que viene realizar ese intento nuevamente para culminar esa triple corona doble para todo México y para mi también como un reto personal. Es un reto para que veamos a que dimensiones puede llegar el cuerpo humano".

Cortesía Graco Morlan

-¿Qué otros recorridos has realizado?

"Crucé el Estrecho de Gibraltar que es nadar de Europa a África y lo que yo hice fue nada de Europa a África y de regreso. Sinceramente pensé que no me iba a costar tanto trabajo por el kilometraje y los tiempos que se hacían, son más o menos 18 kilometros. Al venir de regreso, como viene la corriente del Atlántico hacia el Meditarráneo, esa te tira hacia África y de regreso vas en contra de toda esa corriente entonces vas peleando contra un océano. Nadar a contracorriente aunque sean 18 kms. me causó una sorpresa que nunca me imaginé. Mentalmente no estaba tan preparado, sin embargo llegamos a un buen lugar y logré el recorrido".

Cortesía Graco Morlan

"Otro fue la competencia más larga del mundo que consta de casi 200 kilómetros en Nueva York, esa la hice por etapas. Esa competencia se llama 'Ocho Puentes' donde nadas casi 30 kilometros por día en una semana. Esa prueba fue devastadora. Cuando la culmine pensé que ya podía concretar cualquier nado y la distancia que sea. Fui la octava persona en la historia en completarla".

Cortesía Graco Morlan

-¿Qué tan costoso es practicar el nado en aguas abiertas?

"Este deporte te deja muchas satisfacciones porque es sumamente caro, así que invito a los patrocinadores a sumarse a mis proyectos. Tengo dos empresas que me han seguido y apoyado en estas últimas travesías. Es muy complicado, sale caro hacer este tipo de cruces y como no es un deporte federado en México pues no hay apoyo por parte del gobierno salvo apoyos esporádicos. Casi todo sale de un mismo. Aunque lo haces por México, por representar a esta gran nación, non gastos que uno lleva".

Cortesía Graco Morlan

-¿Ha afectado a tu deporte la pandemia del coronavirus?

"Solo en cuanto los vuelos porque llegó un momento en que ya no había. A los nadadores de aguas abiertas es imposible que te puedas contagiar porque estas en medio del mar, nadie se te acerca, es imposible. Es un deporte muy seguro porque aunque intentes nadar con alguien más en un río, es difícil que lleves el mismo paso que lleva la otra persona".

Cortesía Graco Morlan

-¿Llevas un entrenamiento especial?

"Si ustedes abren la llave del agua fría en la regadera, el agua esta a una temperatura de 19, 20 grados, yo todavía nado con mucho más frío, entonces si implica una preparación física, alimenticia y mental. Es una preparación muy fuerte en la cuestión alimenticia. Tienes que incrementar la grasa corporal, yo tuve que subir 15 kilos. Tienes que alimentarte, consumir muchas calorías para generar grasa y no te de hipotermia en ese tipo de cruces. Como es muy frío algunas personas han fallecido por intentar ese tipo de cruces. También te puedes encontrar tiburones, mantarayas, fauna diversa y eso también implica un poco de riesgo".

-¿A dónde pueden acudir aquellos que les interese esta disciplina?

"Hay muchos entrenadores muy buenos de aguas abiertas en México. Como país somos bien reconocidos en este deporte en el mundo. Tenemos muchos competidores que cada año salen al extranjero y conquistan nuevos mares y esto es por México. Si les interesa entrenar pueden acudir a mi a través de mis redes sociales y yo los canalizaría con entrenadores dependiendo del estado de la República en que se encuentren. Es complejo hacer tu primer nado, sentir la fuerza de un mar, la presencia de la fauna marina o nadar de noche, pero los invito".

20

Horas le llevó dar dos vueltas a la Isla de Manhattan, un recorrido que consta de 92 kilómetros

14

Horas con 15 minutos, su tiempo récord en recorrer 44 kms.

