Aaron Rodgers: "mi futuro es un bello misterio"

Aaron Rodgers, quarterback de Green Bay Packers, disputará la final de la Conferencia Nacional de la NFL ante Tampa Bay Buccaneers el próximo domingo, con el sueño intacto de llegar al Super Bowl el próximo 7 de febrero.

Con 37 años de edad, el originario de California, Estados Unidos, no ve este 2021 como su última oportunidad de disputar un Super Bowl, pues advierte aún le queda carrera por delante, aunque dejó entrever que su futuro es incierto. "Siempre intento de mantenerme en el presente, especialmente este año, y disfrutar del momento. Espero que haya más oportunidades, pero no lo sé, en verdad, no lo sé”, mencionó en declaraciones recogidas por ESPN.

"Eso está fuera mi control. Mi futuro es un bello misterio. El presente es un gran regalo para estar en el momento y estar agradecido por estar otra vez en esta situación, con mis compañeros, por tener aficionados en el estadio y quizá nieve en un Juego de Campeonato de la NFC. Seguro. Voy a disfrutar estos momentos y no sólo preocuparme por lo que pasará después”, añadió.

Foto tomada: Getty Images.

Con su talento y experiencia dentro de la NFL, Rodgers se ha convertido en un líder en Green Bay, hecho que agradece. "Estoy agradecido por la oportunidad de poder ser el líder de mis compañeros, de jugar como quiero jugar, de ser llamado a tener un rol de liderazgo más grande”.

“Definitivamente estoy agradecido de volver a este punto. Mucha gente no creyó que regresaríamos luego de la temporada pasada. Recibimos comentarios interesantes sobre nosotros siendo el peor equipo con marca de 13-3 que la gente había visto. Ahora los comentarios no son iguales. Obviamente, estamos jugando mejor a la ofensiva y realmente me siento agradecido de estar de regreso, agradecido de tener la oportunidad de jugar”, finalizó el quarterback, que será vital este domingo ante los Buccaneers de Tom Brady.

