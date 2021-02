"Tigres me impresionó, tienen mucha calidad": DT del Bayern Múnich

Los Tigres de la UANL se enfrentarán ante el Bayern Múnich este jueves en la final del Mundial de Clubes, duelo en donde esperan levantar el título, aunque la tarea no será nada sencilla, pues frente a ellos tendrán a la tercera plantilla más poderosa a nivel mundial.

Pese a ello, Hans-Dieter Flick, director técnico del conjunto bávaro, mostró respeto por la escuadra mexicana, revelando que cuando observó su juego "lo impresionó", por lo que espera no encontrarse con un partido sencillo.

"Los vi en semifinales y me impresionó. Tienen un juego muy intenso y con mucha calidad en las bandas ofensivas. Nos van a exigir todo, será un duro duelo", dijo esta mañana en conferencia de prensa.

🗨 Hansi #Flick zum Gegner: "Ich habe sie im Halbfinale gesehen und war sehr beeindruckt, wie sie gespielt haben. Sie haben ein sehr intensives Spiel und viel Qualität auf den offensiven Flügeln. Sie werden uns alles abverlangen, es wird ein schwieriges Spiel." #FinalMissi6n pic.twitter.com/6uTGFGlghV — FC Bayern München (@FCBayern) February 10, 2021

"Tenemos a un equipo que analizó a Tigres. Estamos preparados, esperamos haber sacado las conclusiones correctas", añadió.

Sin embargo, el estratega alemán confía plenamente en su equipo, que buscará su segundo título del Mundialito en su historia, pues la primera ocasión que lo consiguieron fue en 2013. "Estamos contentos de haber llegado a la final, tenemos al mejor equipo", puntualizó.

Es importante recordar que el Bayern Múnich tendrá una sensible baja para enfrentar a Tigres, pues Jerome Boateng no estará disponible, ya que viajará a Alemania, luego de la impactante noticia del fallecimiento de su ex novia, quien se habría quitado la vida a una semana de haber terminado su relación con el futbolista.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: