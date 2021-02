Deportistas que triunfaron al jurar amor eterno a sus equipos

El mundo del deporte vive una época en que los atletas pasan de un equipo a otro sin ningún problema y en busca de mejores sueldos, patrocinadores o alguna otra razón.

Pero aún existe una clase de deportistas que están en peligro de extinción, mismos que le ofrecen fidelidad y amor a los colores que le dieron su primera oportunidad en el profesionalismo.

Y aunque aún menos comunes, todos las disciplinas de equipo han contado con estas figuras que han forjado su legado, regalando alegrías a su impetuosa afición, que los alentó sin importar las adversidades que hubiera.

Y aquí recordamos a algunos de los nombres más recordados.

Paolo Maldini

El eterno capitano es el ejemplo claro de un atleta que escribió su nombre en la historia de uno de los equipos legendarios en Italia. Maldini disputó 648 encuentros con el AC Milán por más de 23 años, en donde consiguió siete Scudettos, cinco UEFA Champions League y otros títulos. Considerado uno de los mejores defensas de la historia, Maldini actualemte tiene un puesto directivo en el club de sus amores, mientras que su hijo Daniel comienza su carrera con los rossoneros.

Lawrence Taylor

Uno de los mejores defensivos en la historia de la NFL y símbolo de New York Giants, Lawrence Taylor tuvo una carrera de Salón de la Fama a pesar de sus problemas extra cancha. En 13 años de carrera consiguió Novato Defensivo, All Pro y Jugador Defensivo del Año en 1981. Inició su carrera con 10 invitaciones consecutivas al Pro Bowl y seis designaciones al primer equipo All Pro, dos anillos del Super Bowl (XXI y XXV) y considerado destructor profesional de quarterbacks.

Kobe Bryant

‘Black Mamba’ es uno de los jugadores más grandes en la historia de la NBA. Considerado el mejor Laker de la historia, Kobe dejó un legado difícil de emular. Cinco veces campeón de la NBA, cuarto máximo anotador en la historia y veterano de 20 temporadas en la liga, es su mentalidad y su hambre de victoria que lo convirtió en una leyenda de los Lakers y del basquetbol.

Francesco Totti

Totti debería ser sinónimo de fidelidad y amor por los colores de un equipo. Tentado por los grandes clubes del mundo, Bimbo de Oro se mantuvo fiel a la Roma, en donde es el máximo estandarte. Por 24 años, Totti pisó el pasto del Olímpico para darle a su afición más de una alegría. Con la Loba consiguió un Scudetto, dos Copas y dos Supercopas de Italia.

Brooks Robinson

En los más de 140 años de las Grandes Ligas, sólo ha habido 18 jugadores que pasaron veinte o más temporadas con su único equipo en las Mayores, el miembro del salón de la fama, Brooks Robinson, tiene el récord compartido de estar con una misma franquicia por 23 años. Disputó 2870 encuentros durante toda su carrera y participó en cuatro Series Mundiales, siendo parte de los equipos campeones de 1966 y 1970 cuando los Orioles se titularon ante Dodgers y Pirates respectivamente.

Dirk Nowitzki

Hablar de Dirk Nowitzki es hacerlo de un jugador que revolucionó el baloncesto y se convirtió en el mejor europeo de todos los tiempos. Llegó a Milwaukee Bucks le eligieron en el puesto #9 del draft y le traspasaron a los Dallas Mavericks, en 1988 y tras 21 años firmó un gran legado en el baloncesto. Aun con un anillo de la NBA, su historia es más que trofeos, ya que era uno de los jugadores más versátiles de la NBA.

