Ricardo Peláez y Víctor Manuel Vucetich, director deportivo y entrenador de Chivas, respectivamente dieron la cara luego de la goleada 3-0 que el equipo se llevó en el Clásico Nacional por el América y en conferencia de prensa el directivo desmintió los rumores sobre su salida del equipo pero aseguró que su renuncia siempre está puesta en la mesa de Amaury Vergara.

“Estamos avergonzados de la actuación que tuvimos ayer (en el Clásico) y que hemos tenido a lo largo del torneo. No hemos estado ni siquiera cerca de dar espectáculo y dar los resultados que la gente demanda de Chivas. Soy una persona competitiva y con dignidad profesional y lo de ayer para mi es inadmisible. Mi renuncia esta permanentemente en el escritorio de Amaury Vergara. El día que me tenga que ir, me voy, sin cobrar un solo peso”, declaró Peláez Linares.

¡Esto te interesa! Todo lo que debemos saber sobre las apuestas Online

La conferencia, según palabras de Ricardo, fue solo para dar la cara y reiterar que seguirá trabajando para hacer del conjunto rojiblanco un equipo ganador.

“Esto simplemente es dar la cara, tener un poquito de madre por la vergonzosa actuación de ayer”.

Peláez ratificó en el puesto a Víctor Manuel Vucetich quien también reconoció que tuvieron un mal accionar en el duelo ante America pero que aun queda tiempo de recomponer el camino: “Hay una trayectoria que lo avala y ahora es el técnico indicado”, dijo.

“En el accionar dejamos mucho que desear, no fue el que hemos querido llevar a cabo, muchos altibajos en el plantel y definitivamente el América nos superó. JJ Macías no tuvo un buen día y busqué modificar”, declaró por su parte Vucetich.

Finalmente Peláez lanzó una advertencia a jugadores que no quieran estar y no se entreguen al ciento por ciento al equipo.

“O nos partimos la madre todos o no va a seguir en Chivas. Yo no me quiero ir de Chivas, estoy feliz y vengo a ganar. Pero si el presidente decide que no voy a seguir, no lo voy a hacer”.

"Estamos avergonzados de la actuación que tuvimos ayer (en el #ClasicoNacional) y que hemos tenido a lo largo del torneo. No hemos estado ni siquiera cerca de dar espectáculo y los resultados que la gente demanda de Chivas", dice Ricardo Peláez en conferencia de prensa pic.twitter.com/iuBdTW4BMP — Publisport México (@Publisport_MX) March 15, 2021

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV