César Huerta pide que no menosprecien a Chivas

No llegaron refuerzos a Chivas, pero eso no quiere decir que no están para pensar en el título, para soñar con estar ocupando uno de los primeros cuatro puestos de la tabla general y advierte César Huerta, que este Guadalajara con su gente joven y los de experiencia, darán mucho de que hablar en el torneo.

“Nosotros estamos para grandes cosas, esa es mi mentalidad. Lo que tratamos de transmitirle a la afición no es que nos tengan paciencia, porque ya nos la han tenido y nos toca ya responder dentro del campo. Que confíen, ahora el club nos está dando la oportunidad a los canteranos, eso no pasaba antes y siento que tenemos que ser agradecidos, dando resultados en la cancha dejando el alma, dejando todo y ganando, que es lo que la gente quiere y nosotros también”.

El proyecto 70-30 que ha puesto en marcha el Guadalajara, le abre oportunidades a los jóvenes rojiblancos, quienes antes no tenían esa posibilidad y es momento de que las fuerzas básicas respondan a la confianza que está depositando la dirigencia que encabeza Amaury Vergara.

Lanzan lata conmemorativa

Por su relación comercial de 20 años, Tecate, patrocinador oficial de Chivas lanzó una edición especial en sus latas de cerveza la cual tiene el logotipo en grande al frente y con los colores del equipo. Los aficionados podrán obtener un kit si se registran en la página oficial de la marca. Se trata de una edición limitada.

