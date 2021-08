Ana Lago responde a críticas donde la llaman “gorda”

La gimnasta mexicana, Ana Lago, respondió fuertemente a las críticas que ha recibido durante los últimos días, las cuales van enfocadas a su aspecto físico, principalmente en su peso.

¡UN MEXICANO PODRÍA GANAR 256 MILLONES DE DÓLARES ESTE VIERNES!

La también participante de Exatlón México, ha recibido comentarios en donde la señalan como “gorda” o que “tiene unos kilos de más”. Ante dicho panorama, la deportista de 25 años de edad alzó la voz.

Mediante redes sociales, Ana Lago aceptó que ha subido de peso; sin embargo, esto se debe a la operación de rodilla a la que fue sometida.

“Me da mucha risa que quieran seguir ‘ofendiendo’ diciéndome que estoy gorda o que tengo ‘unos kilos de más’. Si no estuviera consciente de ello, si no supiera que voy regresando a hacer ejercicio por lo de mi operación de rodilla, si no supiera que poco a poco estoy volviendo a tener mi estilo de vida como era antes… tal vez me afectarían sus ‘ofensas’ pero la verdad es que no”, escribió en una historia de Instagram.

“Mínimo yo estoy haciendo algo para cambiar mi cuerpo, y tú ¿para cuándo te empiezas a enfocar en tu vida?”, concluyó Ana Lago.

Es importante recordar que Ana Lago estuvo recientemente como analista en Azteca Deportes, durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: