Se burlan del presidente de la Liga Mx Mikel Arriola al compararlo con Lalo España

El Youtuber Escorpión Dorado hizo de las suyas en el Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga Mx y fue el presidente del torneo mexicano, Mikel Arriola, el más trolleado por el irreverente enmascarado al compararlo con el comediante Lalo España.

En su sección “Escorpión suelto en…”, el personaje estuvo deambulando por el Banco of California Stadium y en la zona de palcos se encontró al directivo:

“¿Eres quien creo que eres?”, preguntó el Escorpión.

“Soy Mikel Arriola, servidor”, respondió el dirigente.

“No es cierto, y aparte este no es el presidente de la Liga Mx, este es Lalo España, a mi no me engañan. Claro que sí, por eso se puso cubrebocas. Te están robando tu identidad allá en ‘Vecinos’ (serie de televisión)”, continuó el influencer.

“Hubiera sido un honor ser Lalo España“, fue lo único que le quedó decir a Arriola. Mira el video:

