Tras atraco, Jesús Angulo se queja de que los bancos no quieren reponer sus tarjetas

Luego de haberse reportado que el jugador de Chivas Jesús Angulo y su novia fueron víctimas de un supuesto secuestro exprés el miércoles por la noche en Zapopan, donde intentaron robarle su camioneta, el jugador se manifestó en redes sociales y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes y oraciones, gracias a dios fueron puros daños materiales, mi pareja y yo estamos bien dentro de lo que cabe y agradecidos con Dios por la bendición de estar sanos y salvos”, escribió en su cuenta de twitter.

Muchas gracias a todos por sus mensajes y oraciones, gracias a dios fueron puros daños materiales, mi pareja y yo estamos bien dentro de lo que cabe y agradecidos con Dios por la bendición de estar sanos y salvos🙏🏻♥️ — Jesus Ricardo Angulo (@jesusanguloo) September 23, 2021

Además de ese mal rato, paso otro cuando reportó a los bancos donde tiene cuentas que le habían robado sus tarjetas e identificaciones. Y es que no pudo realizar el trámite de reposición de inmediato porque no tiene credencial del INE, que también se la robaron.

“Por otra parte al parecer voy a estar sin comer más de un mes hasta que me puedan entregar mi INE, ya que @Banorte_mx y @bbva tienen un sistema asqueroso y no te ayudan en nada además de tener un personal soberbio y sin ganas de trabajar. No quieren ayudarme a reponer mis tarjetas porque sólo cuento con pasaporte ya que en el atraco me quitaron TODO!”, se quejó.

No quieren ayudarme a reponer mis tarjetas porque sólo cuento con pasaporte ya que en el atraco me quitaron TODO! — Jesus Ricardo Angulo (@jesusanguloo) September 23, 2021

