Kareem Abdul-Jabbar critica a jugadores NBA que no se quieren vacunar

La leyenda de la NBA y los Lakers de Los Ángeles Kareem Abdul-Jabbar, lanzó una dura crítica para aquellos jugadores actuales que se niegan a recibir la vacuna anti Covid-19, y sugirió a la liga imponer la regla o de lo contrario retirarlos de los equipos.

“La NBA debería insistir en que todos los jugadores y el personal estén vacunados o que los retiren del equipo. No hay lugar para aquellos que estén dispuestos a arriesgar la salud y la vida de sus compañeros de equipo, el personal y los fanáticos simplemente porque no pueden comprender la gravedad de la situación o hacer la investigación necesaria”, declaró el inventor del famoso “sky hook” en una entrevista con la revista Rolling Stone.

“Lo que percibo sobre los que reniegan de la vacuna es su arrogancia al no creer en la inmunología y otros expertos médicos. Sin embargo, si su hijo estuviera enfermo o ellos mismos necesitaran tratamiento médico de emergencia, ¿con qué rapidez harían exactamente lo que esos mismos expertos les dijeron que hicieran?”, prosiguió.

De acuerdo a las reglas de la NBA, los jugadores no están obligados a vacunarse pero referís, staff y personal que trabaje cerca de los basquetbolistas si deben estarlo antes del 1 de octubre.

Alrededor de 50 o 60 jugadores no han recibido la dosis y entre las figuras destacadas que están en ese grupo se puede mencionar a Kyrie Irving y Andrew Wiggins.

“Al no alentar a su gente a recibir la vacuna, están contribuyendo a estas muertes. También me preocupa cómo esto perpetúa el estereotipo de deportistas tontos que no pueden mirar la evidencia científica verificada y llegar a una conclusión racional”, agregó Abdul-Jabbar.

