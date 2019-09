En Puebla habrá deporte para todos, no por negocios: Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que no se subsidiarán los negocios con el deporte, sino por el contrario, impulsará las disciplinas populares y de alto rendimiento en el estado.

“Yo quiero subsidiar el deporte popular, no el negocio del deporte, que quede claro, yo no subsidio a los negocios del deporte, porque de eso no come la gente, yo apoyo al deporte popular y al deporte de alto rendimiento”, enfatizó Barbosa Huerta.

El mandatario poblano afirmó que su administración considera dos vertientes para el apoyo del deporte: una popular, que debe estar al alcance de todos y que sirve para restituir el tejido social y la convivencia; y la otra para atender a los atletas de alto rendimiento, por lo que su gobierno implementará un proyecto a mediano y largo plazo.

Atletas poblanos con sus reconocimientos por parte del gobierno del estado de Puebla. / Foto: Especial

Barbosa Huerta refirió que el deporte no es una visión particular sino una política pública, la cual respaldará su gestión mediante acciones que tengan un sustento jurídico y que conviertan el apoyo a deportistas en una obligación.

El gobernador realizó estos anuncios al encabezar la entrega de estímulos a nueve deportistas poblanos que participaron en los XVIII Juegos Panamericanos y VI Parapanamericanos de Lima, Perú.

