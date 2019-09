Ex rector de la Ibero Puebla respalda a Juan Carlos Díaz Carranza para la Auditoría Superior del Estado

El candidato a Premio Nobel de la Educación y ex rector de la Universidad Iberoamericana en Puebla, doctor Armando Rugarcía se pronunció en favor de Juan Carlos Díaz Carranza, egresado de la ibero, como el mejor aspirante a encabezar la Auditoría Superior del Estado.

"Lo conozco como dirigente universitario y buen estudiante, además de la experiencia profesional en el campo de fiscalización del recurso público" afirmó el notable académico poblano.

Aseveró que la elección del próximo auditor de Puebla será la primera en que se ofrece la oportunidad histórica de buscar un titular de la auditoría que no sea producto de la improvisación, sino un verdadero servidor público, con conocimiento técnico suficiente, pericia en la fiscalización de recursos tanto locales como federales.

"No es mi propósito demeritar ningún curricular de ninguna o ningún aspirante. Pero en base a lo que he dicho, cuestiono, cuál es su experiencia en la auditoría de recursos federales, porque como sabemos, más del 90% de los recursos que se ejercen en el estado, provienen por partidas y programas aprobados por el Congreso de la Unión" argumentó el ex rector al ofrecer su respaldo a Juan Carlos Díaz Carranza, quien es titular del Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS) que depende de la Auditoría Superior de la Federación.

En total son 18 candidatos postulados al cargo, que deberán ser evaluados por el Congreso del Estado para elegir al responsable de la auditoría, a partir de noviembre y durante siete años.

"Debemos de buscar la designación de alguien preparado, no de improvisados, sino un fiscalizador con probada pericia, por lo que en mi calidad de ciudadano responsable, de docente y de investigador, motiva mi confianza y la de muchos, donde es grato considerar, una propuesta sólida, como es el caso del maestro Juan Carlos Díaz Carranza" enfatizó el candidato a Premio Nobel en educación.

