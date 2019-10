A Miguel Barbosa lo vamos a apoyar con todo lo que necesite: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, el Gobierno federal, va a apoyar al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, en todo lo que necesite.

Anuncia AMLO arranque de ‘La Escuela es Nuestra’ en Puebla El nuevo programa se enfocará a la reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento de las escuelas primarias; el apoyo se entregará directo a padres de familia.

“No vamos a dejar solo a Miguel Barbosa, lo va a apoyar el Gobierno federal con todo lo que necesite, con eso y más Miguel”, le dijo el mandatario al encabezar un diálogo con la comunidad del Hospital Rural Ixtepec, desde Puebla.

Durante su discurso, López Obrador destacó que el programa ‘La Escuela es Nuestra’ arranca en dicha entidad debido a la coordinación que hubo entre el gobierno federal y el gobierno del estado.

Indicó que cuando ya se tenía el programa -que se enfocará a la reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento de las escuelas primarias- habló con Miguel Barbosa para proponerle que éste iniciara en Puebla.

“Cuando ya teníamos esto definido le hablé por teléfono a Miguel Barbosa, le dije ‘oye podemos empezar en Puebla, pero significa comenzar con seis mil escuelas de Puebla en una primera etapa, te tocan como 200 millones de pesos y nosotros aportamos 200 más, ¿le entras?’, dice claro que sí y por eso estamos aquí”, detalló.

En esta línea, recordó que el programa será a nivel nacional y saldrán 170 mil escuelas beneficiadas porque el recurso se entregará directo a los comités de padres de familia y ellos decidirán en qué invertirán el recurso.

‘No nos vamos a dejar chantajear por corruptos’

En materia de salud, el presidente reiteró que su gobierno no se dejará chantajear por corruptos y las medicinas serán compradas en el extranjero de ser necesario para abastecer y ahorrar al mismo tiempo.

En este sentido, recordó que la medicina para atender a niños con cáncer se trajo desde Francia y este procedimiento se seguirá haciendo con el objetivo de mejorar el sistema de salud.

Con lo anterior, aseguró que su gobierno ‘no es más de lo mismo’ porque al llegar se hizo un cambió de régimen y no fue únicamente un cambio de gobierno.

“Nunca nos ha importado el cargo, luchamos por la transformación de México, por ideales, principios, por eso hablamos de que no va a ser más de lo mismo, no es maquillaje o gatopardimos, que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, no, llegamos para llevar a cabo una cambio de régimen y vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto”, acotó.

