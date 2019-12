Descarta Barbosa pagar spots nacionales; promete un informe austero y apegado a derecho

Al señalar que su primer informe de labores será austero y que no recurrirá a spots publicitarios a nivel nacional, el gobernador Miguel Barbosa Huerta definirá el formato de su glosa a más tardar el próximo martes.

En entrevista posterior a acudir a misa en la Catedral de Puebla, resaltó que el objetivo es dar a conocer los logros alcanzados en los cuatro meses y medio que tiene al frente como mandatario estatal.

De acuerdo con la Ley, el Ejecutivo estatal tiene siete días antes y cinco días después para promover sus logros, por ello durante el fin de semana salieron los primeros promocionales en medios digitales en los que menciona sus avances.

“Nunca pagaré un spot a nivel nacional, son carísimos, solamente los que tienen que ver con redes, medios locales. El informe es a los poblanos, yo no quiero otro cargo fuera de Puebla, el informe no será en un formato caro sin impresión”, precisó.

Añadió que el informe de su primer ejercicio será entregado por escrito al Congreso local en formato digital, para evitar erogar una importante cantidad de recursos en la impresión del documento.

Cuestionado sobre las afectaciones al Parque Ecológico y los animales que tienen en protección debido a la realización del Festival Catrina, indicó que su gestión asumirá el costo de lo que haya resultado afectado.