Auditoría detecta a más de 20 aviadores

Más de 20 aviadores fueron detectados al interior de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en los últimos 15 días, por lo cual el auditor Francisco Romero Serrano ordenó un recorte de personal para dar certeza a quienes si colaboran en el organismo.

El nuevo auditor reconoció que dicho personal estaba dado de alta en la ASE en áreas operativas que no les correspondía, que operaban en cargos que no les correspondían. Sin embargo, evitó profundizar si eran personas allegadas a los ex auditores David Villanueva y Javier Segovia.

“Era gente que no estaba ubicada en los puestos para los que tenían el perfil, lo cual se nos hizo extraño y en la búsqueda de la eficiencia hicimos el recorte porque no podemos sostener personal que no esté identificado con el puesto que tenían”, comentó en conferencia de prensa.

Romero Serrano indicó que la revisión a los auditores externos será más rigurosa que en anteriores años, ya que estarán enfocadas sobre aspectos técnicos que fueron olvidados en las últimas dos administraciones.

“La norma aplicable a la revisión son las que se van a tomar en consideración para evaluar los perfiles de los auditores externos”.

Por otra parte, indicó que la Auditoría Forense tendrá un presupuesto de 12 millones de pesos para el próximo año y contará con un personal operativo de 60 personas, precisó que los auditores de esta área serán buscados al interior del organismo y si les hicieran falta verían la posibilidad de contratar externos.

“Tenemos un nuevo presupuesto para esa unidad de detección de fraudes entre otras cosas. Afortunadamente este proyecto empieza en enero y tendrá una ubicación diferente a este edificio porque se tratará de una unidad aislada de todo el manejo ordinario de la fiscalización”, señaló.

Referente al decreto que emitirá el gobernador, Miguel Barbosa Huerta para desclasificar información de proyectos públicos durante gestiones anteriores, destacó que de concretarse la ASE podría investigar todos los proyectos y en caso de existir malos manejos proceder legalmente contra quien resulte responsable.