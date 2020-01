La BUAP debe transparentar sus recursos: Barbosa

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) está obligada a transparentar el uso de recursos públicos y las revisiones preventivas no violan su autonomía, sentenció el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista posterior a presentar la nueva "Marca Destino", recomendó al rector de la máxima casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz a que colabore con la Auditoría Superior del Estado (ASE) para revisar el manejo de recursos.

"El tema de la BUAP y de cualquier órgano que maneje recursos tiene que ser un órgano que rinda cuentas; eso es, ese tema que es inauditable una universidad porque es autónoma eso no es cierto, está perfectamente dilusidado por la corte", comentó.

Consideró que un órgano que se niega a ser revisado, se prestaría a una "resistencia" por parte de la máxima casa de estudios, pues sea la Auditoría Superior del Estado o la Auditoría Superior de la Federación realizarán los procedimientos.

No obstante, precisó que los recursos estatales sólo pueden ser revisados por la ASE, y los federales tienen a la ASF para evitar manipulaciones.

Cabe mencionar que la BUAP se amparará para que sea la Auditoría Superior de la Federación quien realice la revisión de los fondos recibidos, ya que han considerado se viola su autonomía.