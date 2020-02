Sedena reconstruirá el Hospital de San Alejandro afectado por el sismo del 19S

Será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quien se encargue de reconstruir el Hospital de San Alejandro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Zoé Robledo director general del IMSS, indicó que han firmado un convenio con la Sedena para que sean sus ingenieros los encargados de la demolición del nosocomio, ya que por cuestiones jurídicas no se pudo concretar la obra cuando lanzaron la licitación para su reconstrucción; no obstante, no hay fecha de inicio y término de la misma.

Junto a diputados federales y el director de ingenieros, Salvador Fernando Cervantes Loza, realizaron un recorrido por las instalaciones en donde manifestó que en próximas semanas firmarán otro convenio con la Sedena para definir el proyecto integral.

“Como ustedes los saben, es una historia de retrasos, de incumplimientos de las empresas desde antes del sismo y posteriormente, estábamos trabajando con la UNAM para la dictaminación y posterior demolición, sin embargo, por un tema jurídico no se pudo concretar”, comentó.

Cuestionado sobre las afectaciones que ha provocado a los derechohabientes que fueron trasladados al hospital de La Margarita, indicó que habilitarán 100 camas más de manera temporal y otras acciones.

"La afectación a la derechohabiencia del IMSS en Puebla tiene que encontrar un final que no exonere a nadie, y para que regresen las historias de seguridad social y de bienestar", finalizó.