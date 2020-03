Mandos de la SSC están ligados con delincuentes: Barbosa

Al señalar que los mandos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están coludidos con grupos criminales, el gobernador Miguel Barbosa exhortó a la presidenta municipal acatar la designación de Carla Morales como responsable de la seguridad en la capital poblana.

En conferencia de prensa el mandatario estatal sostuvo que los resultados presentados por la SSC sobre la disminución en la incidencia delictiva son logros ajenos, ya que aseguró se debe a las detenciones de la Policía estatal y Fiscalía General del Estado han realizado.

Añadió que desde “mucho tiempo” la Policía municipal no realiza operativos en contra de grupos delictivos, además de que ya no son tomados en cuenta porque filtran información sobre las acciones que realizan en la materia.

“La Policía municipal de Puebla esta penetrada por la delincuencia, sus mandos tienen vinculación con la delincuencia de ese tema he hablado con la presidenta municipal, hay muchas evidencias de ello y carpetas de investigación sobre los mandos…ellos desde hace mucho tiempo no hacen operativos porque están vinculados”, expresó.

Sin revelar el nombre de los mandos policiales, expresó que los tienen identificados y se lo han hecho saber a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

“Yo solamente le hago el llamado para que de forma voluntaria acate el comunicado que yo le hice y que me firmó de recibido, porque no voy a apartarme de esa ruta y voy a ir con los procedimientos constitucionales para lograrlo no es imposición”.

El morenista sentenció que presentará las denuncias en contra de los policías de alto rango, sin informar si estuviera involucrada Lourdes Rosales Martínez actual secretaria de Seguridad.

Sentenció que en caso de que el cabildo de Puebla no tome protesta a Carla Morales como nueva responsable de la SSC emitirá un decreto para tomar el control de la seguridad en la capital poblana.