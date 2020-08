Fernando Manzanilla se defiende de Miguel Barbosa tras solicitar rendición de cuentas ante la FGE

Después de que el gobernador Luis Miguel Barbosa dijera que el ex secretario de Gobernación en Puebla, Fernando Manzanillo, tiene que rendir cuentas sobre cómo gastó la partida presupuestal Servicios de Seguridad y Protección (partida secreta), el también vicecoordinador del partido Encuentro Social se defendió.

Manzanillo, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que el círculo de Barbosa es quien debe explicar los gastos de la conocida “partida secreta”.

“Reitero, quienes deben explicar en qué se gastaron esos recursos son los personajes del círculo cercano a Miguel Barbosa, a quien él pidió entregárselos. Se tienen todos los documentos firmados por ellos. Yo encantado de la vida de que la autoridad y la opinión pública los conozcan”, explicó en un mensaje.

Reitero, quienes deben explicar en qué se gastaron esos recursos son los personajes del círculo cercano a @MBarbosaMX, a quien él pidió entregárselos. Se tienen todos los documentos firmados por ellos. Yo encantado de la vida de que la autoridad y la opinión pública los conozcan. https://t.co/CtJzsStn1g — Fernando Manzanilla (@Fer_Manzanilla) August 25, 2020

El político aseguró que la postura de Barbosa en su gobierno no es lo que tenían planteado al principio del gobierno.

“Lo que no admitiré de Miguel Barbosa es el abuso del poder y el uso faccioso de las instituciones de procuración y administración de justicia para amedrentar y tratar de callar a quienes él considera sus adversarios políticos. Esa no es la cuarta transformación por la que luchamos”, indicó.

Lo que no admitiré de @MBarbosaMX es el abuso del poder y el uso faccioso de las instituciones de procuración y administración de justicia para amedrentar y tratar de callar a quienes él considera sus adversarios políticos. Esa no es la cuarta transformación por la que luchamos. — Fernando Manzanilla (@Fer_Manzanilla) August 25, 2020

El gobernador de Puebla, a través de videoconferencia, aseguró que el tiene que rendir cuentas sobre la 'partida secreta'.

“Respecto a Fernando Manzanilla, sobre la denuncia que cursa en su contra, él es el que tiene que dar cuentas sobre cómo se gastó el monto de la llamada ‘partida secreta’, que no se llama así, pues tiene un número, pero él tiene que acreditarlo, aquí no vamos a ventilar los dichos del señor. Él (Fernando Manzanilla), no su administrativo, ya tiene que rendir cuentas”, sentenció el Ejecutivo estatal, ante la presunta malversación de 241 millones de pesos por diferentes ex secretarios de gobernación y Finanzas.

Entre los denunciados se encuentran Jorge Benito Cruz Bermúdez, Diódoro Carrasco Altamirano, Fernando Manzanilla Prieto, Roberto Moya Clemente.

Asimismo Roberto Rivero Trewartha, Guillermo Bernal Miranda, Jorge Estefan Chidiac, Raúl Sánchez Kobashi y Enrique Robledo Rubio.

Cabe señalar que la denuncia fue presentada por el actual secretario de Gobernación, David Méndez.

Por si no lo viste En septiembre se podría revisar ampliación de actividades: Miguel Barbosa

El diputado federal y ex secretario de Gobierno, aseguró que la partida presupuestal Servicios de Seguridad y Protección, es un concepto autorizado por el Congreso del Estado y homologado a las normas federales.

El pasado 14 de enero de 2020, Manzanilla renunció a la secretaría de Gobernación de Puebla.

"Me queda claro que todas las voces son necesarias para lograr el bienestar que Puebla necesita", dijo.

¿Cuál es la historia del águila juarista que adorna el Zócalo? A lo largo de la historia de México se han usado varias banderas, pero no en todas se usó a un águila mientras devora a una serpiente.