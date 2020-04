Facebook: cómo activar la nueva reacción "Me importa"

La función de Facebook que permite enviar a las publicaciones de los usuarios, una nueva reacción, ha despertado el interés en muchas personas que usan con frecuencia la red social fundada por Mark Zuckerberg.

El nuevo "Me importa" que viene acompañado con un emoji de una cara abrazando a un corazón, fue finalmente habilitado en la aplicación para algunos países.

Hace algunos días, el gerente de comunicaciones de Facebook, Alexandru Voica ya había anunciado la novedosa opción. "Estamos lanzando nuevas reacciones de Atención en @facebookapp y @Messenger como una forma para que las personas compartan su apoyo entre ellas durante este tiempo sin precedentes".

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020