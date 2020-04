Así puedes obtener la nueva reacción 'Me Importa' de Facebook

Una nueva forma de reaccionar a los comentarios y publicaciones está llegando a Facebook, se trata del nuevo 'Me Importa', una reacción que habría anunciado en su cuenta de Twitter hace algunas semanas Alexandru Voica, gerente de comunicaciones de la red social.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020