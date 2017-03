Así sería el nuevo Samsung S8

La llegada al mercado mexicano del nuevo Samsung Galaxy S8, es inminente y con él la empresa surcoreana pretende incorporar funciones nunca antes vista a su nuevo smartphone.

La firma surcoreana dará a conocer su nuevo modelo el próximo 29 de marzo en un evento UNPACKED celebrado en Nueva York, junto a una variante de mayor tamaño que tendrán el nombre de Galaxy S8.

Sin embargo desde hace varias semanas, se han revelado algunas filtraciones de fotos y datos, tan sólo el miércoles pasado, el experto en tecnología Evan Blass, conocido por filtrar datos de gadgets antes de que lleguen al mercado, sorprendió en sus redes sociales al publicar una foto muy fiable de cómo será el Galaxy S8.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R